Magna nach Corona-Verlust heuer bis Juni mit Gewinn

Ein Jahr nach dem coronabedingten Umsatz- und Gewinneinbruch hat der kanadische Autozulieferkonzern Magna heuer im zweiten Quartal seinen Umsatz im Vergleich dazu von 4,29 auf 9,03 Mrd. Dollar (7,62 Mrd. Euro) mehr als verdoppelt. Das Erlösplus spiegle den Anstieg der weltweiten Produktion von leichten Fahrzeugen um 58 Prozent wider, erklärte Magna am Freitag. Den Ausblick senkte der Konzern jedoch, vor allem wegen des anhaltenden Mangels an Halbleiterchips in der Branche.

Der Nettogewinn betrug im zweiten Quartal 424 Mio. Dollar, nach 647 Mio. Dollar Verlust im Vorjahresvergleich. Im Halbjahr drehte das Ergebnis von -386 Mio. Dollar auf 1,039 Mrd. Dollar ins Plus, der Umsatz stieg von 12,95 Mrd. auf 19,21 Mrd. Dollar.

Im Segment Komplettfahrzeuge, wie sie bei Magna Steyr in Graz (Steiermark) zusammengebaut werden, wuchs der Umsatz im zweiten Quartal von 933 Mio. auf 1,49 Mrd. Dollar, im Halbjahr von 2,25 auf 3,34 Mrd. Dollar.

Die Umsatz-Prognose für das Gesamtjahr senkte der Magna-Konzern von bisher 40,2 bis 41,8 Mrd. Dollar auf 38,0 bis 39,5 Mrd. Dollar, dabei im Segment Complete Vehicles von 6,7 bis 7,0 Mrd. Dollar auf 6,3 bis 6,6 Mrd. Dollar.