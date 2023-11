Magischer Winterzauber in Hohenems

In der festlich geschmückten Atmosphäre des Hohenemser Kirchplatzes erstrahlt auch dieses Jahr wieder der Zauberwald zur Weihnachtszeit – ein inspirierender Ort voller einzigartiger Erlebnispfade mit Tieren und faszinierenden Geschichten.

Bürgermeister Dieter Egger bringt die Bedeutung dieses zauberhaften Events auf den Punkt: „Der Zauberwald ist nicht nur ein Ort der festlichen Begegnung, sondern auch eine Quelle der Inspiration für unsere Gemeinschaft. In diesen magischen Pfaden verbinden sich die Freude am Miteinander und die Wärme der Weihnachtszeit.“

Ein besonderes Highlight bietet sich jeden Donnerstag um 19 Uhr auf der „Bühne des Miteinanders“ im Zauberwald: Musikalische Klänge verleihen dem winterlichen Ambiente eine noch festlichere Note, während die verlängerten Öffnungszeiten zahlreicher Geschäfte Raum für eine WIGE-Weihnachtsinspiration schaffen. Los geht’s am 30. November 2023 mit dem Kontaktchor & Achhor. Die OJAH-Lebkuchenhaus-Challenge am 2. Dezember, die Themenführung „Weihnachtsbräuche in Hohenems“ am 7. Dezember oder der Jazzbrunch am 10. Dezember rund das vielfältige Hohenemser Adventprogramm gelungen ab. Darüber hinaus sorgen die Emser Chöre und Gesangverein mit ihren Weihnachtskonzerten für Weihnachtsstimmung par excellence.