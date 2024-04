Magische Riten und schwere sexuelle Gewalt: Horror für 24-Jährige in Bozen

Die Bozner Quästur hat gegen einen 30-jährigen italienischen Staatsbürger marokkanischer Herkunft und seine Mutter, eine 64-jährige marokkanische Staatsbürgerin, ein Annäherungsverbot an die 24-jährige Ehefrau des Mannes verhängt. Der Vorwurf: schwere sexuelle Gewalt und magische Riten.

Zuhause festgehalten

Beide sind bereits wegen ähnlicher Taten an der früheren Lebensgefährtin des Mannes amtsbekannt. Das junge Opfer wurde daran gehindert, das Haus zu verlassen, und in den seltenen Fällen, in denen sie in Begleitung ihres Ehemanns oder ihrer Schwiegermutter ausging, wurde sie gezwungen, einen Schleier zu tragen.