Magenta 2020 mit deutlich mehr Kunden und weniger Personal

Der Handynetzbetreiber Magenta blickte heute zufrieden auf das Geschäftsjahr 2020 zurück. "Wir waren gefordert wie noch nie und haben geleistet wie noch nie", so Konzernchef Andreas Bierwirth. Der Umsatz habe um zwei Prozent auf 1,302 Mrd. Euro zugelegt, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um sechs Prozent auf 496 Mio. Euro. Die Investitionen stiegen um elf Prozent auf 268 Mio. Euro.

"Wir haben ein neues Investitionsprogramm gestartet und treiben den österreichweiten Ausbau von 5G voran und werden heuer die letzten 100.000 Haushalten im bestehenden Glasfaserkabelnetz zu Gigabit-Netzen aufrüsten. Damit werden per Jahresende 1,5 Millionen Haushalte und Betriebe in Österreich gigabitfähig sein", rechnete Bierwirth vor.

Die Coronapandemie hat 2020 zu einer "maximalen Last auf unseren Netzen geführt", so Bierwirth. Die Datenmenge bei Internettelefonie und Videokonferenzen habe um 200 Prozent zugelegt, der Verbrauch fürs Gaming um 150 Prozent. "Österreich hat gehackelt und gezockt", so Bierwirth bei der Jahrespressekonferenz heute. Wobei beim ersten Lockdown mehr gespielt und weniger geschuftet wurde, in der zweiten Jahreshälfte war es laut den Magenta-Zahlen umgekehrt.