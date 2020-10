Mafia-Clan plante Anschlag gegen Roms Bürgermeisterin Raggi

Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi ist ins Visier der kriminellen Organisation Casamonica geraten. Weil der Clan einen Anschlag gegen sie und ihre Familie plante, sei sie unter Polizeischutz gestellt worden, berichtete die Politikerin der Fünf Sterne-Bewegung im Interview mit Canale 5 am Dienstag. Sie gab zu den Anschlagsplänen keine weiteren Details.

Seit ihrer Wahl zur Bürgermeisterin 2016 führt die 42-jährige Raggi eine scharfe Offensive gegen mafiöse Organisationen in der Hauptstadt Rom. So wurden vergangene Woche acht illegal errichtete Gebäude im Besitz der berüchtigten römischen Kriminellenbande Casamonica abgerissen. Der Casamonica-Clan ist in Rom ein allseits bekannter Mafiaclan, dessen Mitgliedern die Behörden unter anderem Bestechung, Menschen- und Drogenhandel vorwerfen. Er tauchte zuletzt in zahlreichen Ermittlungen zu Kriminalität und Mafiaaktivitäten auf.