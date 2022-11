Maeve Metelka in "Sachertorte": Rolle ist "nah an mir dran"

In dem deutschsprachigen Amazon-Original "Sachertorte" spielt Maeve Metelka die Zuckerbäckerin Miriam, die dem Berliner Karl bei der Suche nach der großen Liebe hilft. Mit der APA sprach die 24-jährige Wiener Schauspielerin über die Dreharbeiten zu ihrem ersten großen Film, ihre Liebe zu Romcoms und darüber, was sie mit ihrer Rolle gemeinsam hat. Ab Freitag ist Metelka in der unterhaltsamen Romanze bei Amazon Prime Video zu sehen.

Metelka: Ich liebe Romcoms. Das ist ein total schönes Genre für einen angenehmen Abend, an dem man nicht so viel nachdenken muss. Dass es dann auch noch eine Geschichte ist, in der ich eine Wienerin spielen darf, die Zuckerbäckerin ist, ihr eigenes Business hat und dann diesen Deutschen kennenlernt, hat mir sehr gefallen. In meiner persönlichen Biografie ist es auch so, dass ich in eine andere Stadt gekommen bin und erst einmal lernen musste, mit ganz anderen Codes umzugehen. Wir durften während des Drehs viel selbst einbringen, meine Figur der Miriam im Film ist wirklich nah an mir dran.