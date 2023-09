Mäder stellt Weichen für neuen Bürgermeister

Rainer Siegele geht im kommenden Jahr in den wohlverdienten Ruhestand und übergibt sein Amt als Bürgermeister an Daniel Schuster

Mäder. Vor fast geneu 30 Jahren übernahm Rainer Siegele in Mäder das Amt des Bürgermeisters. Vor dem Antritt in den wohlverdienten Ruhestand hat das Gemeindeoberhaupt nun angekündigt, sein Amt in den ersten Monaten des Jahres 2024 zurückzulegen.

Wunschkandidat gefunden

Dabei kann laut Gemeindegesetz eine Nachwahl für den Bürgermeister, der auf sein Amt verzichtet, für den restlichen Teil der Funktionsperiode durch die Gemeindevertretung nach Ablauf von drei Jahren der laufenden Funktionsperiode erfolgen. Somit wird Rainer Siegele sein Amt im Frühjahr 2024 an seinen Nachfolger übergeben. Dazu wurden in der Fraktion ÖVP Mäder und Parteifreie in den letzten Monaten zahlreiche Gespräche über eine mögliche Nachfolge geführt und die Suche konnte beendet werden, nachdem sich mit Daniel Schuster ein Wunschkandidat bereit erklärt hat, sich für dieses Amt zur Verfügung zu stellen.

Enge Zusammenarbeit mit Gemeinde

Der 44-jährige Schuster lebt mit seiner Familie in Mäder und ist bereits seit seiner Kindheit mit den Ortsvereinen in Mäder verbunden. Seit 25 Jahren ist er Mitglied bei der Feuerwehr Mäder, welcher er auch sechs Jahre als Kommandant vorstand. Dazu ist Schuster seit sieben Jahren auch als Obmann der Brennereigemeinschaft Mäder tätig. Die enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Bürgermeister während seiner Führungstätigkeit bei der Feuerwehr bewogen ihn schlussendlich zum Einstieg in die Gemeindepolitik.

Eingeschlagener Weg soll beibehalten werden