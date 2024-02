Mädchenpower in der Oase

Jeden Mittwochnachmittag treffen sich Mädchen im Jugendtreff „Oase“, um gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen.

Lustenau „Die offene Jugendarbeit wird von den Buben stark belegt. Umso wichtiger ist es, dass auch die Mädchen einen sicheren Raum haben, um sich zu stärken und ein Gemeinschaftsgefühl unter sich zu entwickeln“, erklärt Sozialarbeiterin Janine Schindelwig (33). Seit dieser Woche hat die Offene Kinder- und Jugendarbeit OK-JA mit dem wöchentlichen Mädchen*Treff am Mittwochnachmittag ein weiteres Angebot für die Jugendlichen in Lustenau geschaffen. Beim Mädchen*Treff können die Mädchen basteln, malen, kreativ sein oder auch einfach nur gemeinsam Zeit verbringen. Sie machen das, auf was sie gerade Lust haben. Durch das Angebot wird die persönliche Entwicklung der Mädchen individuell und gemeinschaftlich gefördert.

Unter sich sein

„Ich war schon bei dem Infotag hier. Und bin nun zum zweiten Mal in der Oase. Ich finde es toll, weil ich Spaß mit meinen Freundinnen haben kann. Es ist angenehm unter Mädchen“, erklärt Elif Akinci mit einem Schmunzeln. Sie hat gleich ihre beiden Freundinnen Tuana Serttas und Larissa Kostic mitgebracht. Mit ihnen erkundet sie die vielen Angebote in der Oase und lernt auch gleich andere Mädchen kennen, die sie zuvor noch nie gesehen hat. Beim gemeinsamen Zubereiten einer gesunden Jause kommen sie miteinander ins Gespräch und lernen sich kennen.

Raum für Mädchen schaffen

Beim Mädchentreff ist jedes Mädchen und jene, die sich als Mädchen fühlen, willkommen. Von 16 bis 20 Uhr konnten sie unter dem Beisein der Sozialarbeiterin Janine, der Sozialpädagogin Lisa und Sinem (Freiwilliges Soziales Jahr) sich entfalten und das machen, auf was sie gerade Lust haben. „Uns ist es wichtig, dass wir die Mädchen stärken und sie sich entfalten können“, so Janine Schindelwig. Damit Kinder und Jugendliche den Mädchen*Treff kennenlernen konnten, gab es im Vorfeld zwei Kennenlerntage, bei denen sich die Mädchen aber auch die Eltern ein Bild vor Ort machen konnten. Aktuell findet der Mädchen*Treff in der Oase statt. Im Sommer kann der Ort auch variieren und es wird aufgrund der Außenräume ins dô gewechselt.

Angebote für alle Jugendlichen