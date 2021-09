"Mädchen wie die": Mobbing-Albtraum im Burgtheaterstudio

Noch aus der Schulzeit wissen viele, wie schnell sich Gruppendynamiken bilden, die einzelne ausschließen. Mit "Mädchen wie diese" prangert das Burgtheaterstudio digitales und analoges Mobbing an und zeigt, wie gemein Mädchen sein können. Die Premiere der Inszenierung für Jugendliche ab 12 Jahren eröffnete die neue Saison am Freitag; die folgenden Eindrücke stammen aus der Generalprobe.

Die erste Premiere dieser Saison des Burgtheaterstudios ist eine Kooperation mit dem Max Reinhardt-Seminar, die Schauspielerinnen sind Studentinnen, auch Regisseurin Mira Stadler hat an der Wiener Schauspielschule studiert. Der Text des Stücks kommt bei Jugendlichen sicherlich gut an: voller prägnanter Stellen und ohne Angst vor dem, was ihre Lehrer wohl Vulgärsprache nennen würden. Die hastige Aussprache des Texts fällt den Schauspielerinnen allerdings nicht leicht, das eine oder andere Mal stolpern sie bei der Generalprobe noch über die Zeilen. Allesamt überzeugen sie jedoch als Mobberinnen, auf die man als Zuseher richtig wütend wird, sowie als machtloses Opfer, mit dem man mitleidet.

Offiziell geht es auf dieser silbergefärbten Bühne um Cybermobbing, die richtig schmerzhaften Aktionen finden aber nach wie vor in der Schule statt. Am Ende lässt der Text des kanadisch-britischen Autors Evan Placey seine Protagonistin weiterleben - zum Glück. Kurz sieht es nämlich so aus, als könnten die Mädchen Scarlett in den Selbstmord getrieben haben. Mobbing ist aber nicht nur schlimm, wenn es am Schluss Tote gibt. Es bleibt zu hoffen, dass die aufwühlende Inszenierung die jungen Zuseher nachhaltig beeinflusst.