Mädchen starb bei Absturz eines Kunstflugzeugs in Turin

Ein Flugzeug der italienischen Militär-Kunstflugstaffel "Frecce Tricolori" ist am Samstagnachmittag bei einem Test in Turin abgestürzt. Der Pilot konnte sich retten, weil er rechtzeitig mit seinem Fallschirm aus der Maschine sprang. Ein fünfjähriges Mädchen starb in den Flammen, die durch den Absturz verursacht wurden, wie italienische Medien berichteten.

Ein von der Tageszeitung "La Repubblica" veröffentlichtes Video zeigt, wie der Pilot des Flugzeugs, einer MB.339, mit dem Fallschirm aus dem abgestürzten Flugzeug springt. Ein fünfjähriges Mädchen, das mit seiner Familie auf der Landebahn die Tests der Kunstflugstaffel beobachtete, starb wegen den Flammen nach dem Absturz der Maschine. Ein neunjähriger Bub, vermutlich der Bruder des Todesopfers, erlitt Verbrennungen, ebenso wie seine Mutter und sein Vater. Alle wurden in Turiner Krankenhäuser eingeliefert. Der Pilot wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Die anderen Flugzeuge der "Frecce Tricolori" landeten erfolgreich auf dem Luftwaffenstützpunkt Collegno bei Turin. Die am Sonntag in Turin geplante Vorführung der "Frecce Tricolori" ist ein beliebtes Event in Italien. Die Kunstflugstaffel malt die Farben der italienischen Flagge. Zuvor hatte sich am Samstagnachmittag, ebenfalls in Turin, ein weiterer Unfall ereignet. Ein Kleinflugzeug war bei der Landung von der Piste abgekommen und hatte sich überschlagen. In diesem Fall blieben die Piloten unverletzt.