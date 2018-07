„Mädchen sind einfach etwas fleißiger“

Andreas Kappaurer outet sich als Fan der Zentralmatura.

Schwarzach In den Bildungsvorhaben der neuen Bundesregierung sieht der Landesschulinspektor bei aller Kritik einige auch positive Ansätze.

Ist die Maturazeit auch für Sie als Schulaufsichtsorgan eine besondere Zeit?

Kappaurer Selbstverständlich. Ich hatte heuer gleich fünf Mal den Vorsitz bei mündlichen Reifeprüfungen. Ich freue mich mit jedem einzelnen Maturanten, der sein Ziel erreicht und die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt hat. Er bzw. sie haben sich dadurch eine gute Ausgangsbasis für den weiteren beruflichen Werdegang geschaffen.

Wie stehen Sie zur Zentralmatura?

Kappaurer Ich war schon vor der Einführung ein Befürworter der Zentralmatura. Es gab vorher große Unterschiede zwischen den einzelnen Schulen gerade bei der Ausrichtung der Matura. Das ist vorbei. Es halten sich nun alle an die Lehrpläne. Es ist nicht mehr möglich, dass ein Lehrer ausschließlich seine Lieblingsthemen behandelt. Als Folge davon hat sich der Unterricht verbessert.

Aber gibt es nicht auch Nachteile?

Kappaurer Ich sehe derzeit Nachteile im Fach Deutsch. Der Lehrer ist dazu verpflichtet, sich auf die Prüfungsinhalte zu konzentrieren. Dadurch fallen viele andere Dinge unter den Tisch; Dinge, die zwar wichtig wären, aber eben nicht mehr gewünscht. Man wird sich daran gewöhnen müssen. Im Übrigen hoffe ich, dass die Testformate irgendwann so sitzen, dass man sich auch wieder auf anderes konzentrieren kann.

In ihrem Bereich, den humanberuflichen Schulen, schneidet Vorarlberg traditionell immer überdurchschnittlich gut ab. Warum?

Kappaurer Ich kann mir das ehrlicherweise nicht so richtig erklären. Ich kann nur von meiner Zeit als Direktor an den Bezauer Wirtschaftsschulen erzählen. Da hatten wir ein partnerschaftliches Arbeitsverhältnis zwischen Schüler und Lehrer. Es herrschte immer eine gute, leistungsorientierte Atmosphäre, in der fleißige Schüler den Ton angaben. Und es ist nun mal so: Mädchen, die bei uns fast ausschließlich das Schülerklientel bei humanberuflichen Schulen ausmachen, sind einfach mehrheitlich etwas fleißiger und ernsthafter als Buben in diesem Alter.

Was macht ein Reifezeugnis von einer Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe oder einer Tourismusschule besonders?

Kappaurer Der Mehrwert eines Reifezeugnisses an diesem Schultyp liegt darin, dass es ein Reife- und ein Diplomprüfungszeugnis ist. Damit hat man direkten Zugang zu bestimmten Berufen. Die HLW sind vielseitige Schulen mit einer wirtschaftlichen, sprachlichen und allgemeinen Ausbildung. Dabei hat jede humanberufliche Schule im Land eigene, zum Teil berufsnahe Schwerpunkte.

Sie haben als ehemaliger Direktor der Wirtschaftsschulen Bezau einen besonders engen Kontakt zur Wirtschaft gepflegt. Wie praxisbezogen muss Schulausbildung heute sein? Wie sehr muss sich andererseits eine Schule aber auch von den Wünschen der Wirtschaft abgrenzen?

Kappaurer In allen Schultypen ist eine Öffnung in Richtung Wirtschaft und Gesellschaft sichtbar. Das ist notwendig. Schule ist heute mehr als Ausbildung. Nehmen wir Ganztagsmodelle: Dort geht es nicht nur um Unterricht und Wissensvermittlung. Dort ist Schule ein Lebensraum, in dem auch Vereine, Sport, Musik und Essen Platz haben. Auch ist die direkte Einflussnahme der Wirtschaft auf das, was in der Schule vermittelt wird, rückläufig. Dies deshalb, weil die Wirtschaft in der Gegenwart nicht weiß, was in fünf Jahren relevant und wichtig sein wird. Notwendig ist aber auch, dass die Schule Partner hat, wenn sie von der Wirtschaft oder von der Öffentlichkeit etwas braucht. Zudem übernimmt die Wirtschaft heute auch mehr Verantwortung für die Ausbildung junger Menschen.

Wie beurteilen Sie die bildungspolitischen Grundsätze der neuen Regierung?

Kappaurer Es ist wie bei vielen Richtungswechseln in der Politik: Man kündigt ein umfangreiches Reformpaket an, und manches wird wohl nie so umgesetzt, wie vorgesehen. Ich sehe durchaus auch positive Ansätze im Paket, zum Beispiel die Stärkung der Schulautonomie. Das, was dort jedoch nicht hineinpasst, ist der Zwang zur Ziffernnote in den Volksschulen. Das sollte schon jede Schule autonom entscheiden können, was für sie die beste Lösung ist.

Was wird sich durch die Strukturreform in der Schulverwaltung für Sie ändern?

Kappaurer Da ist noch vieles ungewiss und unklar. Vorarlberg wird wohl in zwei Bildungsregionen aufgeteilt, eine Region Nord und eine Region Süd. Auch die Schulaufsicht wird dann entsprechend umstrukturiert, wobei ich glaube, dass ich landesweit für die humanberuflichen Schulen zuständig bleibe. Ich werde im Schulaufsichtsteam in einer der beiden Regionen aber noch zusätzliche Tätigkeitsbereiche übernehmen müssen.

Zur Person

Andreas Kappaurer (57) lebt in Bezau, ist verheiratet und hat vier Kinder. Er ist ausgebildeter AHS/BHSLehrer für Deutsch und Geografie. Er war von 2005 bis 2017 Direktor an den Bezauer Wirtschaftsschulen. Seit März 2017 bekleidet er das Amt des Landesschulinspektors für humanberufliche Schulen.