Zweijährige hatte in Grazer Freibad kleine Lebensretterin

Ein zweijähriges Mädchen musste am Dienstagnachmittag nach einem Badeunfall in Graz-Eggenberg reanimiert werden. Das Kind war in einem unbeaufsichtigten Moment ins 80 Zentimeter tiefe Wasser entwischt und untergegangen. Gerettet wurde das Kleinkind von einer erst Sechsjährigen, teilte die Polizei mit.

Der Unfall passierte im “Städtischen Kinderbad”. Eine Sechsjährige bemerkte das kleine Mädchen unter Wasser, sprang ins Becken und zog es an den Rand. Der Vater übergab das Kleinkind dann an die Bademeisterin, die sofort mit der Reanimation begann. Das Mädchen begann wieder selbstständig zu atmen und war beim Eintreffen des Notarztteams stabil. Es wurde in das Krankenhaus eingeliefert.