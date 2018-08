Maduro sieht Kolumbiens Präsident hinter Anschlag

Venezuelas Präsident Nicolas Maduro hat erneut seinen scheidenden kolumbianischen Kollegen Juan Manuel Santos für den mutmaßlichen Anschlag auf ihn verantwortlich gemacht. Es gebe "genügend Beweise" für eine Beteiligung von Santos' Regierung, sagte Maduro in einem Video, das in der Nacht zum Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlicht wurde.

Die Attentäter seien festgenommen worden, nun gehe es darum, auch die Drahtzieher dingfest zu machen. Die Attentäter seien in der kolumbianischen Kleinstadt Chinacota unweit der venezolanischen Grenze von Kolumbianern ausgebildet worden, sagte Maduro in dem Video.

Maduro war am Samstag nach eigenen Angaben während einer Militärzeremonie in Caracas einem Mordanschlag entgangen. Zwei mit Sprengstoff beladene Drohnen seien in der Nähe des Staatschefs explodiert. Sieben Mitglieder der Nationalgarde wurden der Regierung zufolge verletzt, drei von ihnen schweben demnach in Lebensgefahr. Maduro blieb unversehrt.