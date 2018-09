Madrider Prado feiert 200-Jahr-Jubiläum

Mit fast hundert Ausstellungen, Events, Konferenzen und kulturellen Veranstaltungen feiert das weltberühmte Madrider Prado-Museum ab Mitte November sein 200-Jahr-Jubiläum. Den Auftakt zu den Jubiläumsfeiern wird am 19. November die Ausstellung "Museo del Prado 1819 - 2019. Ein Ort der Erinnerung" bilden.

“Das Jubiläum des Prados ist aber auch eine gute Gelegenheit, über die Gegenwart und Zukunft des Museums nachzudenken”, erklärte Spaniens Kulturminister Jose Guirao am Dienstag bei der Vorstellung des Programm. So werden neben Kunstausstellungen und internationalen Experten-Konferenzen auch zahlreiche kulturelle Veranstaltungen stattfinden, welche den Prado einem größeren Publikum öffnen soll. So werden ausgewählte Werke des Prados das ganze Jahr 2019 über in Museen in allen 17 spanischen Autonomien zu sehen sein. In verschiedenen Städten werden zudem originalgetreue Kopien herausragender Meisterwerke aus dem Prado auf den Straßen ausgestellt, um “Lust auf die Originale im Prado” zu machen, so Kulturminister Guirao.