Madrid warnt Katalonien nach Krawallen

Nach den Ausschreitungen am ersten Jahrestag des katalanischen Unabhängigkeitsreferendums haben sich die Fronten zwischen Barcelona und Madrid wieder verhärtet. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez warnte die separatistische Regierung Kataloniens am Dienstag vor einer Förderung derartiger Krawalle. "Gewalt ist keine Lösung", schrieb Sanchez auf Twitter.

Bei Kundgebungen der Separatisten war es am Montag vor allem am späten Abend zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen, als Demonstranten das Parlament der katalanischen Hauptstadt Barcelona zu stürmen versuchten. Nach einer amtlichen Bilanz vom Dienstag wurden 43 Menschen leicht verletzt.

Vor den Unruhen vor dem katalanischen Parlamentsgebäude hatten Aktivisten am Montag unter anderem mit aufgetürmten Reifen Bahngleise, Autobahnen und Verkehrsadern in Barcelona gesperrt. Eine Gruppe radikaler Separatisten drang zudem am Vormittag in Girona in den Sitz der Regionalregierung ein. Die Aktivisten holten die spanische Nationalflagge ein und hissten stattdessen die Flagge der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung.