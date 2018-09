Madrid schließt erneut Katalonien-Referendum aus

Zwei Wochen vor dem ersten Jahrestag des illegalen Unabhängigkeitsreferendums hat die Madrider Zentralregierung Kataloniens Separatisten jegliche Hoffnungen auf eine diesmal ausgehandelte Volksbefragung genommen. Ein Referendum über Kataloniens Abspaltung von Spanien sei verfassungsrechtlich überhaupt nicht möglich, stellte Außenminister Josep Borrell am Dienstag klar.

Unterdessen spitzt sich der Konflikt zwischen Separatisten und Unabhängigkeitsgegnern in Katalonien kurz vor dem Jahrestag weiter zu. In den vergangenen Wochen kam es teilweise sogar zu Handgreiflichkeiten im Streit über die “gelben Schleifen”. Separatisten brachten gelbe Schleifen als Protestsymbol gegen die Inhaftierung ihrer “politischen Gefangenen” auf Plätzen, Straßen, Brücken und teils an öffentlichen Gebäuden in ganz Katalonien an. An den Stränden der Costa Brava errichten sie sogar gelbe Holzkreuze. Unabhängigkeitsgegner dagegen machen mobil, um die gelben Schleifen überall wieder zu entfernen, was teilweise zu erheblichen Spannungen zwischen den beiden Lagern führt.