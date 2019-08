Madrazo gewann fünfte Vuelta-Etappe - Lopez Gesamtführender

Der Radprofi Angel Madrazo hat die fünfte Etappe der Vuelta a Espana gewonnen. Der Spanier setzte sich am Mittwoch nach 170,7 Kilometern bei der ersten Bergankunft der diesjährigen Spanien-Radrundfahrt vor seinem niederländischen Burgos-Teamkollegen Jetse Bold sowie Jose Herrada aus Spanien durch.

Das Rote Trikot des Gesamtführenden übernahm wieder Miguel Angel Lopez, der den Iren Nicolas Roche an der Spitze ablöste. Der Kolumbianer hat nun 14 Sekunden Vorsprung auf den Slowenen Primoz Roglic. Dritter im Gesamtklassement ist der kolumbianische Ex-Vuelta-Sieger Nairo Quintana mit 23 Sekunden Rückstand.

Als bester Österreicher landete Hermann Pernsteiner an der 37. Stelle und kletterte damit in der Gesamtwertung auf Platz 24. Felix Großschartner wurde Etappen-112., was Gesamtrang 117 bedeutet. Gregor Mühlberger musste wegen gesundheitlichen Problemen aufgeben, wie sein Bora-Team vermeldete.