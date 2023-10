Mädchenfußball ist in der Sportstadt Feldkirch angekommen

Seit einem Jahr läuft das Projekt junge Frauen zum Fußballsport zu gewinnen auf Hochtouren.

FELDKIRCH. Sparkasse FC BW Feldkirch zählt seit vielen Jahrzehnten zu den größten Fußballklubs Vorarlbergs. An der österreichweiten Aktion Ostar Richi vom Fußballbund im September letzten Jahres beteiligte sich auch der Verein aus der Montfortstadt. Ex-FC BW Feldkirch Kampfmannschaftspieler Stefan Strammer konnte Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren für den Fußballsport begeistern und war der Gründer für den Frauenfußball in Feldkirch. „Wollen in den nächsten Jahren ein eigenes Mädchenfußball Team aus allen Feldkircher Fußballvereinen zur sinnvollen Freizeitbeschäftigung beschäftigen und auch am landesweiten Meisterschaftsbetrieb vom Fußballverband teilnehmen“, so Stefan Strammer. Nach der Gründung vor einem Jahr konnte die Zahl der Aktiven Mädchen auf sechzehn schon erhöht werden. Derzeit spielen zwei Mannschaften aus den zwei Klubs FC BW Feldkirch und IPA SC Tisis mit zwei Teams bei den Unter-10-Jährigen seit heuer auf Landesebene mit und messen sich mit anderen Vereinen. Die Heimspiele werden in Tisis ausgetragen. Am Dienstag und Donnerstag von 17.30 Uhr bis 18.45 Uhr wird im Gisinger Waldstadion, Platz 2, wöchentlich zweimal eine Trainingseinheit mit den Trainern Stefan Strammer, Yildirim Sencelikel, Herbert Peterl und Andre de Freitas absolviert. Neue Mädchen sind jederzeit willkommen. In der kommenden Meisterschaft 2024/2025 wünscht sich Gründer Stefan Strammer eine Feldkircher Spielgemeinschaft Unter-13-Mannschaft und der Teilnahme an der VFV-Meisterschaft. Das Unternehmen "die Zwei" Immobilien-Treuhand in Feldkirch hat ein neues Dress zur Verfügung gestellt.VN-TK