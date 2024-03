Mädchen der Musik Mittelschule Götzis sorgen für Premierensieg im Schach

Nach dem Erfolg der Burschen im Vorjahr gewinnen die Mädchen den Schulschach-Titel auf Landesebene.

GÖTZIS. Zum ersten Mal in der Geschichte des Vorarlberger Schulschachs wurde ein reines Landesfinale für Mädchen ausgetragen. Schulschachreferent Christian Leitgeber konnte dabei sieben Mannschaften, bestehend aus jeweils fünf Spielerinnen, in der Mittelschule Lustenau Rheindorf begrüßen. Die sieben beteiligten Mannschaften machten sich den Sieg in einem Turnierbewerb aus. Dies bedeutet, dass jeder gegen jeden antreten musste. Das Turnier blieb bis zum Ende sehr spannend und so sollte es kommen, dass die letzte Runde über den Sieger des Turniers entschied. Das Finale bestritten dabei die Teams vom Bundesgymnasium Dornbirn und das Team der Musik Mittelschule Götzis. Dornbirn lag einen Mannschaftspunkt in Führung und so musste Götzis gewinnen, um sich den Landesmeistertitel zu sichern. Die allerletzte Partie hatte den Endstand von 3:1 für Götzis zur Folge. Das Team aus Götzis, mit Schachlehrer Michael Reiter und den Spielerinnen Ayleen Hartmann, Ida Kienböck, Christina Domig, Ranya Munzur und Nil Parlak, ist somit bei der Premiere Mädchen-Landesmeister und wird Vorarlberg beim Bundesfinale im Mai in Salzburg vertreten. Der Triumph der Götzner Schule ist noch höher einzuschätzen, weil die Mädchen durchwegs gegen ältere und erfahrene Gegner Erfolge eingefahren haben. Nach der Teilnahme im Vorjahr bei den Bundestitelkämpfen in Wien durch die Burschen löst die MMS Götzis abermals das Ticket auf nationaler Ebene. Neben dem Turnier organisierte die anwesende Nationalspielerin Julia Novkovic eine Chess-Challenge. Gemischte Teams aller Teilnehmerinnen mussten dabei versuchen Schachrätsel zu lösen. Die Mädchen hatten dabei sehr viel Spaß und überraschenderweise gewann ein Team, das keine Vereinsspielerin in seinen Reihen hatte. Es war eine tolle Veranstaltung, die hoentlich in Zukunft weiter in dieser Form durchgeführt werden kann. Ein Dank gilt der Bildungsdirektion Vorarlberg, welche die Veranstaltung ermöglicht und auch die Preise zur Verfügung gestellt hat.VN-TK