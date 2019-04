Macrons Partei will neue Fraktion im EU-Parlament bilden

Die Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron wird nach Auffassung ihres Vorsitzenden im neuen Europaparlament eine dominierende Rolle spielen. La République en Marche wolle nach der EU-Parlamentswahl im Mai eine Gruppe bilden, "an der niemand vorbei kommt", sagte Parteichef Stanislas Guerini der "Süddeutschen Zeitung".

Ohne La République en Marche (LREM) dürfe nichts entschieden werden können. LREM stehe im Austausch mit den Liberalen, die sich in der Gruppe ALDE sammeln, erklärte Guerini. Seine Partei wolle jedoch “ehrgeiziger werden”. “Wir wollen mit ALDE zusammenarbeiten, aber eben nicht exklusiv. Wir wollen die Fraktion vergrößern.”

Guerini übte scharfe Kritik an der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Er sei zwar froh, dass die von Macron angestoßene Debatte zur Reform Europas nun grenzüberschreitend geführt werde. “Ich finde aber, Frau Kramp-Karrenbauers Antwort geht an historischen Herausforderungen vorbei, mit denen wir in Europa konfrontiert sind”, sagte der LREM-Chef. Er habe das Gefühl, “dass Frau Kramp-Karrenbauers Wortmeldung mehr innenpolitisch motiviert war als europapolitisch”.