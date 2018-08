Macron will "humanitäre Lösung" für Senzow im Hungerstreik

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat von Russland eine "humanitäre Lösung" für den inhaftierten ukrainischen Filmemacher Oleg Senzow gefordert, der seit fast drei Monaten im Hungerstreik ist. In einem Telefonat mit Kreml-Chef Wladimir Putin habe Macron sich am Freitag besorgt geäußert, teilte der Elyseepalast mit. Senzows Gesundheitszustand scheine sich gefährlich zu verschlechtern.

Der Ukrainer sitzt in einem russischen Straflager und war am 14. Mai in den Hungerstreik getreten. Er fordert die Freilassung “politischer Gefangener” aus der Ukraine, die in Russland inhaftiert sind. Die russische Justiz hatte den Künstler und proukrainischen Aktivisten nach der Annexion der Halbinsel Krim in einem international umstrittenen Prozess als angeblichen Terroristen zu 20 Jahren Lagerhaft verurteilt.