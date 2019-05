Macron will "europäische Gründungskonvention" nach EU-Wahl

Sechs Tage vor der Europawahl hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine "europäische Gründungskonvention" gefordert. "Ich will eine europäische Gründungskonvention nach den Wahlen", sagte Macron in einem Interview mit rund 40 französischen Regionalzeitungen.

Macron warnte in diesem Zusammenhang vor einem weiteren Erstarken von Nationalisten und Rechtspopulisten. Er sehe “zum ersten Mal ein heimliches Einverständnis zwischen den Nationalisten und ausländischen Interessen” mit dem Ziel, Europa zu zerstören. Er bezog sich auf den Aufenthalt des US-Rechtsaußen-Ideologen Steve Bannon in Frankreich, der für die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN, die frühere Front National) von Marine Le Pen Werbung macht. Macron verwies in dem Interview mit den Regionalzeitungen zudem auf eine “noch nie so aufdringlich” gewesene russische Einflussnahme.