Macron warb beim Papst für europäische Migrations-Lösung

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist mitten im EU-weiten Migrationsstreit mit Papst Franziskus zusammengekommen. Die beiden sprachen bei ihrem ersten Treffen am Dienstag im Vatikan rund eine Stunde miteinander - was für Privataudienzen sehr lang ist. "Wir haben nicht auf die Uhren geschaut, das mag die Länge erklären", sagte Macron.

Zwischen der populistischen italienischen Regierung und Frankreich gibt es derzeit Streit. Vor allem Italiens rechter Innenminister Matteo Salvini wettert gegen Macron, den er beschuldigte, “zu viel Champagner” zu trinken. Er ist vor allem wütend, weil Frankreich an der Grenze zahlreiche Migranten nach Italien zurückweist und gleichzeitig “Lektionen” in Sachen Solidarität erteile.

Der italienische Premier Giuseppe Conte führte am Montagabend ein langes Gespräch mit Macron in Rom vor dessen Besuch beim Papst. Im Mittelpunkt des Vier-Augen-Gesprächs zwischen Conte und Macron stand die Flüchtlingsthematik, wie italienische Medien am Dienstag berichteten. Dabei stand auch das Schicksal des Rettungsschiffes “Lifeline” mit circa 230 Migranten an Bord im Vordergrund.