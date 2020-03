Macron vor Stimmungstest bei Kommunalwahlen in Frankreich

Trotz der Coronavirus-Krise werden am Sonntag in Frankreich Tausende neue Bürgermeister und Gemeindevertreter gewählt. Am Sonntag findet der erste Wahlgang der Kommunalwahlen statt. Rund 48 Millionen Wähler können ihre Stimme abgeben. Auch in Frankreich lebende EU-Bürger dürfen über die Besetzung der Kommunalparlamente mitbestimmen.

Die Wahl gilt als Stimmungstest für Präsident Emmanuel Macron - seine Partei La République en Marche könnte bei den Wahlen abgestraft werden und ist außerdem in den Regionen kaum verankert. Spannend dürfte auch werden, wer sich im Rennen um das Bürgermeisteramt in Paris behauptet - dort tritt die für ihre fahrradfreundliche Politik bekannte Sozialistin Anne Hidalgo noch einmal an und liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Konservativen Rachida Dati.

Macron hatte am Donnerstag in einer TV-Ansprache erklärt, dass Wissenschafter trotz Coronavirus keinen Grund dafür sehen würden, die Wahl abzusagen. Vorsichtsmaßnahmen sollen dafür sorgen, dass sich das Virus bei der Stimmabgabe nicht weiter verbreitet. So wird den Wählern empfohlen, einen eigenen Stift mitzubringen. Wo keine absolute Mehrheit erreicht wird, soll es am 22. März einen zweiten Wahlgang geben, zu dem alle Listen mit mehr als zehn Prozent aus dem ersten Wahlgang antreten dürfen.