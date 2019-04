Macron verschob Ankündigung von Reformmaßnahmen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Verkündung seiner Reformmaßnahmen im Zuge der "Nationalen Debatte" auf unbestimmte Zeit verschoben. Im Moment sei nicht die richtige Zeit dafür, sagte der Präsident in einer kurzen Fernsehansprache am Dienstag, 24 Stunden nachdem ein Großbrand die Pariser Kathedrale Notre Dame schwer beschädigt hatte.

All davon war am Dienstagabend letztlich nichts zu hören. Macron nutzte die Fernsehansprache lediglich zu einem Appell an die Franzosen, “den Faden unseres nationalen Projekts zu finden.” “Es liegt an uns, diese Katastrophe in eine Gelegenheit zu verwandeln, um zusammenzukommen”, sagte er.