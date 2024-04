Macron hält in Paris Grundsatzrede zur Zukunft Europas

Im Anlauf zur Europawahl will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag (11.00 Uhr) in einer Grundsatzrede seine Vorstellung für die weitere Entwicklung eines unabhängigen und starken Europas darlegen. Die Rede an der Pariser Sorbonne folgt knapp sieben Jahre auf eine erste Europa-Rede von Macron an der Universität.

Im September 2017 hatte der damals frisch ins Amt gewählte Präsident eine ambitionierte Vision für ein souveränes Europa entworfen, die für viel Aufsehen sorgte. Allerdings gab es von Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel bis zum Ende ihrer Amtszeit keine Antwort auf Macrons Vorstoß. Nachfolger Olaf Scholz reagierte vor knapp zwei Jahren mit einer europapolitischen Grundsatzrede in Prag, in der er auf die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft für Europa aber nicht näher einging. Beides kam in Frankreich nicht gut an. Zuletzt knirschte es immer wieder in den Beziehungen zwischen beiden Ländern, auch wenn regelmäßig die deutsch-französische Kooperation beschworen wird.

Wie es aus dem Élyséepalast hieß, wolle Macron nun in der Rede seine Leitlinien für die Zukunft Europas und für die strategische Agenda der Union für die nächsten Jahre vorlegen, um weiteren Fortschritt auf dem Weg zu einem souveräneren und stärkeren Europa zu machen. Über den Grundgedanken seiner Rede habe Macron sich in der vergangenen Woche beim EU-Gipfel auch mit dem deutschen Bundeskanzler Scholz ausgetauscht.