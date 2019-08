Macron empfängt iranischen Außenminister Zarif

Vor dem Beginn des G-7-Gipfels in Biarritz empfängt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Freitag den iranischen Außenminister Mohammad Jawad Zarif zu Gesprächen über das internationale Atomabkommen. Das ursprünglich für Freitagvormittag geplante Treffen zwischen Macron und Zarif sei aus Termingründen verschoben worden und werde "im Laufe des Tages" stattfinden, teilte der Elysée-Palast mit.

Macron will Zarif "Vorschläge machen", um Teheran zu einer Einhaltung der 2015 getroffenen Vereinbarungen zur Uran-Anreicherung zu bringen. Der französische Präsident will das Atomabkommen mit dem Iran retten, das seit dem einseitigen Ausstieg der USA vor mehr als einem Jahr auf der Kippe steht. Am Mittwoch warnte er den Iran vor einer "Eskalation". Gleichzeitig rief er die USA dazu auf, die Spannungen mit dem Land nicht weiter anzuheizen.