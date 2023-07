Macron bekam abgetrennten Finger zugeschickt

Ein amputiertes Stück eines menschlichen Fingers ist per Post im französischen Präsidentenpalast eingetroffen. Die Justiz habe Ermittlungen wegen der Drohung mit einem Verbrechen aufgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Paris mit. Der Finger gehöre dem Absender der makaberen Sendung, hieß es in Ermittlerkreisen. Dieser leide unter psychologischen Problemen. Der Elysée-Palast verzichtete zunächst auf einen Kommentar.

Zunächst gab es auch keine Informationen zu möglichen Motiven des Absenders. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte bekommen täglich mehrere hundert Briefe, die von einer eigenen Abteilung des Elysées beantwortet werden. Nur eine ganz kleine Auswahl erreicht tatsächlich den Staatschef.