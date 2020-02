Machtübernahme & Embser Fasnatumzug

Am Sonntag, dem 16. Februar 2020, ab 14 Uhr ist es wieder soweit: der Emsber Fasnatumzug mit anschließendem Narrentreiben in der Werkhofhalle geht wieder über die Bühne.

Bereits am Samstag, dem 15. Februar 2020, um 14 Uhr erfolgt die Machtübernahme und Schlüsselübergabe durch die Zunft Embser Schlossnarren in der bewirteten Werkhofhalle – begleitet vom Fanfarenzug Herrenried-Buch, den Emser Palast-Tätschern und dem Schlameienzug Rankweil. Das Kinderprogramm wird von „Colour & Fun“ aus Feldkirch mit Kinderschminken und Luftballonfiguren gestaltet. Es gibt eine Tombola mit tollen Preisen.

Um 10 Uhr geht es am Sonntag, dem 16. Februar 2020, schon mit dem Zunftmeisterempfang für die teilnehmenden Zünfte in der Werkhofhalle los. Ab 13 Uhr folgt die Aufstellung für den Umzug, der dann um 14 Uhr startet.

Die Route läuft von der Kaiser-Franz-Josef-Straße ab der Einmündung zur August-Reis-Straße über Schlossplatz – Marktstraße – Schweizer Straße – Jakob-Hannibal-Straße und löst sich bei der Einmündung in die Graf-Maximilian-Straße wieder auf.

Am Umzugsweg und im Anschluss in der Werkhofhalle sind zahlreiche Gastro-Stände vorhanden, die für beste Bewirtung sorgen.