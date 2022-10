Mach dich sichtbar!

Ob Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Senioren, beim Sport, in der Freizeit oder dem Arbeitsweg – wer nicht rechtzeitig gesehen wird, stellt ein großes Sicherheitsrisiko für alle Verkehrsteilnehmer dar. Aber in erster Linie gefährdet man sich selbst am meisten.

Reflektierende Materialien sind die Lösung!

Nachts steigt das Unfallrisiko für Fußgänger, aber auch für Fahrradfahrer bis auf das Dreifache an. Der Albtraum jeden Autofahrers ist ein „plötzlich“ vor seinem Fahrzeug auftauchender, dunkel gekleideter Mensch. Bremsen oder Ausweichen ist dann oft nicht mehr möglich. Wer in der Dämmerung, in der Nacht, bei Regen oder Schnee und auf blendend nasser Straße „nicht sichtbar“ unterwegs ist, ist potentiell gefährdet!

Reflektierende Materialien wie beispielsweise ein Reflexband trägt man möglichst weit unten. Da der Lichtkegel der Autoscheinwerfer die Straße beleuchtet, ist es am besten, Reflexbänder an beiden Beinen (vom Knie abwärts) zu tragen! So sind die Reflektoren von allen Seiten sichtbar und werden nicht durch andere Körperteile verdeckt.

Jetzt im Rathaus erhältlich!