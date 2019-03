Mabacher - #ungebrochen

Porträt eines Menschen, der bereit war Grenzen, die das Leben gesetzt hat aufzubrechen

Dornbirn Martin Habacher sollte gar nicht am Leben sein. Zumindest nicht, wenn es nach den Ärzten geht, die schon kurz nach seiner Geburt einen frühen Tod prognostizierten. Er kommt mit der Glasknochenkrankheit zur Welt. Doch seine körperliche Zerbrechlichkeit, macht ihn letztendlich zu einer stärkeren Persönlichkeit, als man auf den ersten Blick erwarten würde. In „Mabacher“ dokumentiert Stefan Wolner das Leben eines 41-jährigen Mannes, der als erfolgreicher Social Media Experte und Youtuber jeden Tag gegen die Diskriminierung und Ausgrenzung kämpfte. Kurz vor dem österreichischen Kinostart starb Martin Habacher am 20. Januar 2019.