"Ma hilft"- Rekordspende von über 340.000 Euro

Auch dieses Jahr konnte aufgrund der Pandemie die "Ma hilft"-Gala nicht im gewohnten Rahmen stattfinden.

Das Herz von "Ma hilft"

Das Herz von "Ma hilft" ist seit acht Jahren Marlies Müller. Die Bregenzerin löste damals Elly Böhler ab. Ihr ehrenamtlicher Einsatz ist einmalig. "Ich bin sehr viel zu den Menschen unterwegs und schau' darauf, dass die an 'Ma hilft' gespendeten Gelder behutsam und verantwortungsvoll verwendet werden", verriet sie im Gespräch mit Gerold Riedmann ihr Crede. Tatsächlich ist die gute Fee der vor über Jahren ins Leben gerufenen VN-Sozialaktion gerade in der Vorweihnachtszeit fast Tag und Nacht im Einsatz, um die zahlreichen Hilfsanträge zu bewältigen. "Besonders angetan haben es mir die Kinder, die in Not sind", sagte Müller, der sich bei ihren zahlreichen Hausbesuchen oft bedrückende Bilder offenbaren.