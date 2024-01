M. Egle gelingt in Winterberg perfekte EM-Generalprobe

Kunstbahnrodlerin Madeleine Egle wird die Heim-EM in Innsbruck kommende Woche als zweifache Saisonsiegerin bestreiten. Die 25-jährige Tirolerin triumphierte bei der dritten Weltcupstation in Winterberg im Einsitzer 29 Tausendstelsekunden vor ihrer schärfsten Konkurrentin Julia Taubitz aus Deutschland. Die Tirolerin Hannah Prock schaffte als Dritte (+0,305 Sek.) einen Befreiungsschlag.

Egle hatte bereits das Saisonfinale 2022/23 in Nordrhein-Westfalen gewonnen, am Samstag brachte sie eine Halbzeitführung ins Ziel. Lisa Schulte - die Vorjahreszweite - rundete das starke ÖRV-Ergebnis als Fünfte ab. Beim elften Weltcupsieg von Egle stand Prock erstmals seit 2019 wieder auf dem Podium.

Im Gesamtweltcup führt noch Taublitz 55 Punkte vor Egle, die eine perfekte EM-Generalprobe feierte. "Da sich Igls und Winterberg ein bissl ähneln von der Einstellung her, hoffe ich natürlich, dass es in Igls so weitergehen kann." Dabei sei ihre Schulterblessur noch ein wenig hinderlich. "Es ist nicht so, dass ich für mich einen vollen Start machen kann", sagte Egle.