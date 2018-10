Lyrik bei FLATZ geht in die nächste Runde

In der Veranstaltungsreihe werden Christian Reiner, Peter Henisch und Jan Wagner präsentiert.

Eine Weltpremiere verspricht Roland Jörg, Leiter Kultur Dornbirn, dem Publikum: erstmals treffen Gedichte Friedrich Hölderlins, dem bedeutenden deutschen Dichter zwischen Klassik und Romantik, auf die Lautgedichte des Wiener Sprachkünstlers Ernst Jandl. „Er liebt Gedichte, und da gibt es welche, die er durch sprechen in Bewegung setzen kann“, schreibt Wolf Wondratschek, der vor vier Jahren im FLATZ Museum zu Gast war, über die Vortragskunst von Christian Reiner. „Die in den Jazzclubs wussten es ja immer schon“, so Wondratschek, ‘It don’t mean a thing, if it ain’t got that swing’.“