Lyles hält bei WM Kurs auf Sprint-Double

Noah Lyles bleibt nach den 100 m auch über die 200 m auf Titelkurs. Der doppeltes Sprint-Gold anpeilende US-Amerikaner ließ sich am Donnerstag auch von einem kuriosen Crash zweier Carts vor seinem Halbfinal-Lauf nicht beirren. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie zwei der kleinen Fahrzeuge, die die Athleten vom Aufwärmen zum Wettkampfbereich bringen, zusammenstießen. Der Jamaikaner Andrew Hudson hielt sich danach eine Hand vor das rechte Auge und hatte Probleme.

Der Lauf mit ihm und Lyles wurde daraufhin verschoben und mit Verzögerung ausgetragen. Hudson schied zunächst als Fünfter in 20,38 Sekunden aus und wurde vom Laufschnellsten Lyles (19,76 Sek.) getröstet. "Ich habe getan, was ich konnte", sagte Hudson und berichtete, er habe 20 Minuten lang in einem Behandlungsraum gesessen und auf eine Entscheidung gewartet. Er bekam nach eigener Aussage einen Glassplitter ins Auge und sehe ziemlich verschwommen.