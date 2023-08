Lyles auch Weltmeister über 200 m - Starke Zeit von Jackson

Die Jamaikanerin Shericka Jackson hat am Freitagabend bei der Leichtathletik-WM in Budapest die Goldmedaille über 200 m gewonnen und den Titel von Eugene erfolgreich verteidigt. Die Zeit von 21,41 Sek. war die zweitschnellste je über diese Distanz gelaufene. Bei den Männern darf sich Noah Lyles Doppelweltmeister in Ungarn nennen, nach den 100 m sicherte sich der US-Amerikaner in 19,52 Sek. auch den Titel über die halbe Stadionrunde, es war sein insgesamt dritter über 200 m.

Jackson gewann vor den US-Amerikanerinnen Gabrielle Thomas (21,81) und 100-m-Siegerin Sha'Carri Richardson (21,92). Schneller als die Weltmeisterin lief zuvor nur Florence Griffith-Joyner 1988 bei Seoul-Olympia mit 21,34. Lyles setzte sich vor Landsmann Erriyon Knighton (19,75) und Letsile Tebogo aus Botswana durch (19,81).

Im letzten Versuch sicherte sich Olympiasiegerin Yulimar Rojas aus Venezuela mit 15,08 m ihr viertes Dreisprung-WM-Gold in Serie. Silber ging an die Ukrainerin Maryna Bech-Romantschuk (15,00), Bronze an die Kubanerin Leyanis Perez (14,96).