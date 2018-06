"Luzifer" eröffnete in Melk das Theaterfest NÖ

Einen höllischen Saisonstart haben die Sommerspiele Melk dem diesjährigen Theaterfest Niederösterreich beschert: Am Donnerstagabend ist in der Wachauarena vor der imposanten barocken Stiftskulisse Bernhard Aichners Auftragsstück "Luzifer" zur Uraufführung gelangt - ein Mix aus modernem Mysterienspiel, philosophisch unterfüttertem Entertainment und variierter Familienaufstellung.

Gott und Luzifer begegnen einander, um noch einmal die alten Konflikte auszugraben und auszutragen. Da geht es um Verantwortung und Schuld, Macht und Moral, Manipulation und Mündigkeit. Doch ganz so bierernst geht es dann auch wieder nicht zu in diesem geistlichen, bisweilen aber auch sehr weltlichen Disput zwischen gefallenem Engel und Weltenbeherrscher.

Während Luzifer (Kajetan Dick) mit seinem “Theater des Bösen” im Outfit eines clownesken Mafioso eher herzige Behäbigkeit als ätzenden Schwefeldampf verströmt, erscheint Gott (Helmut Bohatsch) als eitler Geck, der gern Eierlikör nippt und mit den Damen flirtet. Die beiden bleiben einander wenig schuldig. “Du bist so verbissen, so korrekt und so nachtragend”, wirft Gott seinem Widersacher an den Kopf. Der kann sich darob nur wundern und fragt zwischendurch: “Warum eigentlich Melk?” Die Antwort gibt er sich selbst: “Sie schätzen mich hier!” Regisseur Alexander Hauer findet an Aichners ironischen Anspielungen, theologischen Fragestellungen und paradoxen Konstellationen sichtlich Freude. Nach der Pause kommt pure Showsituation auf (Moderatorin: Sophie Prusa), bei der sich das Publikum zwischen den Kandidaten Gott und Luzifer entscheiden kann.