Luzerner Piano-Festival ist dieses Jahr ein Beethoven-Fest

Liebhaber von Beethovens Musik kommen beim diesjährigen Piano-Festival in Luzern vom 16. bis 24. November auf ihre Rechnung: Fünf Festivalabende sind seiner Klaviermusik gewidmet. Verteilt auf die ersten beiden Abende spielt Rudolf Buchbinder mit den Festival Strings Lucerne alle fünf Klavierkonzerte von Ludwig van Beethoven.

Igor Levit setzt zum Festivalende an zwei Abenden seinen Zyklus mit Beethoven-Sonaten fort, den er im Sommerfestival starten wird. Insgesamt wird er am Piano-Festival neun Sonaten spielen. Evgeny Kissin wird nach einem Konzert im Sommer ebenfalls im November in Luzern spielen. Auch er hat ein Beethoven-Programm zusammengestellt. Arcadi Volodos dagegen setzt in seinem Rezital auf Franz Liszt. Mitsuko Uchida spielt an ihrem Abend drei Sonaten von Franz Schubert.