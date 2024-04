Luxusuhren-Affäre: Drittel von Perus Kabinett zurückgetreten

Nach einer Affäre um Luxusuhren im Besitz der peruanischen Präsidentin Dina Boluarte ist ein Drittel des Kabinetts zurückgetreten. Innenminister Victor Torres und fünf weitere Regierungsmitglieder legten ihre Ämter am Montag nieder - zwei Tage, nachdem die Polizei das Haus der Staatschefin nach mutmaßlich nicht deklarierten Luxusuhren durchsucht hatte.

Torres nannte zur Begründung "familiäre Angelegenheiten". Sein Rücktritt wurde jedoch weithin als Reaktion auf die Durchsuchungsaktion gewertet. Die übrigen Minister, die für Frauenrechte, Bildung, ländliche Entwicklung, Produktion und Außenhandel zuständig waren, traten ohne Angaben von Gründen zurück. Sie wurden am späten Montagabend ersetzt. Neuer Innenminister ist Walter Ortiz Acosta, ein Polizeigeneral, der bereits im Ruhestand war.

Das Haus der Präsidentin war in der Nacht auf Samstag im Zuge von Ermittlungen wegen unrechtmäßiger Bereicherung durchsucht worden. Die Staatschefin wird verdächtigt, eine Sammlung von Luxusuhren nicht in ihrem Vermögen angegeben zu haben. Nach Angaben der Polizei waren 40 Ermittler im Einsatz. Sie fanden jedoch keine Luxusuhren im Haus der Präsidentin. Boluarte soll am Freitag verhört werden.