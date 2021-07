Luxuskonzern LVMH macht mehr Geschäft als vor der Krise

Beim französischen Luxusgüterkonzern LVMH brummt das Geschäft stärker als vor der Pandemie. Dank einer starken Nachfrage aus Asien und den USA legten die Verkaufserlöse heuer im ersten Halbjahr kräftig zu. Auch in Europa lief es besser - allerdings geht die Erholung hier langsamer voran. Der Nettogewinn verzehnfachte sich gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 auf 5,3 Mrd. Euro, wie das Unternehmen mit Marken wie Moet Hennessy und Louis Vuitton Montagabend in Paris mitteilte.

Die Erwartungen von Analysten wurden übertroffen, sie hatten mit 6,6 Mrd. Euro gerechnet. Konzernchef Bernard Arnault, sprach von einer hervorragenden ersten Jahreshälfte für sein Unternehmen. Denn nach dem herben Geschäftseinbruch im ersten Coronakrisenjahr 2020 lag der Nettogewinn nicht nur massiv über jenem im Vorjahreszeitraum, sondern auch um 62 Prozent höher als im ersten Halbjahr 2019, also vor der Pandemie. Im fortgeführten Geschäft sprang der Überschuss heuer in den ersten sechs Monaten im Vergleich zu 2020 von 1,7 auf 7,6 Mrd. Euro nach oben - das waren auch um 44 Prozent mehr als 2019 und 1 Milliarde mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.

An der Börse wurden die Nachrichten positiv aufgenommen. Die LVMH-Aktie legte am Dienstagvormittag in Paris um etwas mehr als 1 Prozent auf 681 Euro zu und gehörte damit zu den wenigen Gewinnern im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier bereits rund ein Drittel an Wert gewonnen und wird inzwischen mehr als eineinhalb Mal so teuer gehandelt wie vor dem Coronacrash an den Finanzmärkten im Februar 2020.