Luxusgütermarkt erholt sich

Der weltweite Luxusgütermarkt hat sich erholt und das Vor-Corona-Niveau geknackt, geht aus einer Studie des Unternehmensberaters Deloitte hervor. Der Gesamtumsatz der 100 global führenden Luxusgüterunternehmen lag 2021 bei 305 Mrd. Dollar (gut 294 Mrd. Euro), 2019 - vor den Covid-19 bedingten Einbrüchen - waren es 281 Mrd. Dollar. Angeführt wird der Markt von Frankreich. China ist auf Aufholjagd und war erstmals mit zwei Unternehmen unter den Top 10.

Dahinter folgten Chanel Limited (UK), L'Oreal Luxe (Frankreich), Compagnie Financiere Richemont (Schweiz), Hermes International (Frankreich), Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. (China/Hongkong), Rolex (Schweiz) und China National Gold Group Gold Jewellery Co., Ltd.

Neue Kollektionen in immer kürzeren Abständen und wenig Transparenz bei Materialien sowie Herstellung der Produkte: Das Image des Luxussektors in Sachen Nachhaltigkeit sei angekratzt, was sich früher oder später auch auf die Umsatzzahlen auswirken könne, so Deloitte. Die Brands würden diese Problematik erkennen und setzten Schritte in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft. Viele der großen Luxusmarken seien etwa bereits am Resale-Markt aktiv, so Hegedüs. Blockchain-Technologien ermöglichten dabei die digitale Echtheitszertifizierung für Secondhand-Ware. "Nur durch diese stetige Weiterentwicklung kann der Wachstumskurs langfristig gehalten werden."