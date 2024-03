Luxus-Verdacht in Peru: Anwesen der Präsidentin durchsucht

Im Rahmen von Ermittlungen wegen ungerechtfertigter Bereicherung ist das Haus der peruanischen Präsidentin Dina Boluarte in der Nacht auf Samstag durchsucht worden. Die Staatschefin wird verdächtigt, eine Sammlung von Luxusuhren nicht in ihrem Vermögen angegeben zu haben. Polizeiangaben zufolge waren 40 Beamte und Richter im Einsatz, "um das Haus zu durchsuchen und die Rolex-Uhren" sicherzustellen.

Bilder in lokalen Fernsehsendern zeigten, wie die Ermittler den Wohnsitz in Surquillo am Rande der peruanischen Hauptstadt Lima umstellen und eine menschliche Barriere bilden, um den Verkehr in den angrenzenden Straßen aufzuhalten. Zuvor hatte es die Staatsanwaltschaft abgelehnt, dass Boluarte selbst die Luxusuhren samt der Rechnungen vorlegt.