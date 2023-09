Luxemburg liebäugelt mit erstmaliger EM-Qualifikation

Jahrzehntelang galt Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft als Prügelknabe. Doch das Blatt hat sich gewendet. Zur Halbzeit der EM-Qualifikation liegt die Auswahl des 660.000-Einwohner-Staats auf Kurs und möchte auch am Montag (20.45 Uhr) überraschen. Selbst wenn es mit einem Punkt bei Gruppe-J-Leader Portugal nicht klappt, ist das EM-Ticket weiter fest im Visier. "Sie haben eine klare Vision und sind fokussiert", sagte Trainer Luc Holtz über seine Mannschaft.

54 Mal spielte Holtz als Aktiver, dreimal ging er dabei mit "Lëtzebuerg" als Sieger vom Platz. Alleine in der EM-Quali hat die aktuelle Auswahl um Austria Wiens Defensivspieler Marvin Martins so viele Erfolge gefeiert, sie kamen in Serie gegen Liechtenstein, Bosnien und am Freitag Island. Zumindest letztere sind beides keine Fußballzwerge. In der Slowakei holte das Team aus dem Großherzogtum zum Auftakt immerhin ein 0:0, mit 10 Zählern liegt die Nummer 89 der Weltrangliste punktegleich hinter den Slowaken auf Rang zwei.