Lustige Kürbisfratzen als Herbstvorboten

Ausgelassene Stimmung und lautes Kinderlachen beim Kürbisfest des Obst- und Gartenbauvereins Lustenau.

Lustenau Ein romantischer Stadel, alte Traktoren und ganz viele Kürbisgesichter. Der Obst- und Gartenbauverein Lustenau feierte heuer die sechste Auflage des traditionellen Kürbisfests. Zu den 80 angemeldeten Kindern kamen noch rund 200 Besucher in das Riedstück am alten Rhein dazu. Eifrig wurden Fratzen auf die Kürbisse skizziert und mit Hilfe von Mama und Papa der auserwählte Kürbis ausgehöhlt und geschnitzt. Zur Stärkung bekam jedes Kind einen Gutschein für einen Teller selbstgemachte Kürbissuppe und einen Becher Süßmost. Die kleinen Künstler konnten nach getaner Arbeit mit Traktoren herumdüsen oder am Brunnen plantschen. Aus der großen Kürbismasse stach das Exemplar„Wilson“ der mit einer wilden Frisur auf sich aufmerksam machte.