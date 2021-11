Lustenauer Hockey-Damen siegten auch in Innsbruck

Auch im zweiten Spiel der neuen DEBL2-Saison gegen die Red Angels Innsbruck blieben die Lustenauer Wildcats siegreich.

Lustenau . Nach dem Heimerfolg gegen die Tiroler Eishockeydamen blieben die Wildcats auch in der Innsbrucker TIWAG Arena siegreich.

Dabei entwickelte sich in der Tiroler Landeshauptstadt von Beginn ein flottes Spiel mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Erstmals Grund zum Jubeln hatten dann allerdings die Lustenauer Hockey-Damen – Hanna Rusch konnte einen schnellen Gegenstoß zum 1:0 für die Wildcats abschließen. Die Gastgeberinnen zwar ebenfalls immer wieder mit der ein oder anderen guten Möglichkeit, aber im Abschluss waren die Angels zu harmlos und so sorgten zweimal Johanna Schoch und nochmals Hanna Rusch für die zwischenzeitliche 4:0 Führung der Ländle-Ladies. Die Red Angels kämpften aber weiter und wurden kurz vor der ersten Pause auch für ihren Einsatz belohnt – Laura Zingerle traf nach Zuspiel von Denise Feuersinger zum 1:4 Anschluss.

Flottes Spiel dann auch im Mitteldrittel, wobei die Damen aus dem Ländle mehr Spielanteile und entsprechend auch die besseren Chancen hatten. Natalie Hämmerle konnte eine dieser Möglichkeiten dann auch nutzen und sorgte so für das 5:1 für die Wildcats. Die Gäste aus Lustenau hatten das Geschehen auf dem Eis über weitere Phasen des Spieles im Griff und konnten durch Rusch und Hämmerle im letzten Drittel noch zwei weitere Treffer erzielen. Den Schlusspunkt setzten dann die „Tiroler Engel“ – Laura Zingerle betrieb noch etwas Ergebniskosmetik und traf zum 2:7 Entstand.

Start in die Damen-Vorarlbergliga

Damit sicherten sich die Wildcats im zweiten Spiel in der zweiten österreichischen Damen-Eishockey Bundesliga auch den zweiten Sieg. Lange Zeit zum ausruhen haben die „Mädels“ von Wildcats Trainer Terence Hämmerle aber nicht – bereits am kommenden Sonntag startet mit dem Heimspiel gegen den SC Hohenems die neue Damen Vorarlbergliga und am 13. und 14. November wartet ein Doppelwochenende bei den Black Bulls Ferlach. MIMA