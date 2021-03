Lustenauer Feuerwehr mit eindrucksvoller Bilanz

Zum Start ins neue Jahr konnte die Lustenauer Feuerwehr ihre Bilanz über das vergangene Jahr präsentieren.

Das Einsatzgebiet der Feuerwehr Lustenau erstreckt sich über das gesamte Ortsgebiet mit einer Fläche von über 22 Quadratkilometer. Im Jahr 2020 wurde dazu die Feuerwehr in der Marktgemeinde 172 Mal zu Hilfe gerufen, wobei es sich in 46 Fällen um einen Brandeinsatz handelte und um 121 technische Einsätze. Im Vergleich zum Jahr 2019 sind damit zwar die Ausrückungen leicht gesunken, auf der anderen Seite allerdings die Einsatzstunden auf 6.283 erheblich gestiegen.

Trotz Corona wurde in den letzten Monaten aber auch wieder viel Zeit in die Ausbildung investiert. Neben den verschiedenen Bereichsübungen standen auch Ausbildungen im Feuerwehrausbildungszentrum in Feldkirch auf dem Programm. Dazu leistete im vergangenen Jahr, trotz der Corona Situation, auch die Feuerwehrjugend einen wesentlichen Beitrag zur Nachwuchssicherung. Im Gegenzug mussten allerdings zahlreiche Veranstaltungen wie Wettkämpfe und sonstige Ausrückungen abgesagt oder verschoben werden und auch das „Gesellige“ im Feuerwehrhaus wurde auf ein Minimum reduziert. Trotzdem wurden 2020 insgesamt rund 17.000 Stunden in die Feuerwehrarbeit investiert.

Zwar wird die aktuelle Lage auch in den kommenden Wochen die Arbeit der Feuerwehr beeinflussen, trotzdem sind auch in diesem Jahr bereits die verschiedenen Übungen und Schulungen geplant. Dazu konnten in den letzten Wochen auch die gesamten Atemschutzflaschen nach teilweise 18 Jahren Einsatz- und Übungsdienst komplett ausgetauscht werden. Die neuen Vollkomposit 9.0 L Flaschen werden nun den Luftvorrat der Lustenauer Atemschutzgeräteträger sicherstellen und sie vor schädlichen Rauchgasen und Atemgiften schützen. In weiterer Folge soll im Herbst auch das neue Einsatzfahrzeug – ein Versorgungsfahrzeug mit Containerverladeeinrichtung – gesegnet und offiziell in Betrieb gestellt werden. MIMA