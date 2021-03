Lustenauer Bahnhof wird zur Mobilitätsdrehscheibe

Der neue Lustenauer Bahnhof verfügt seit kurzem auch über verschließbare Fahrradgaragen.

Lustenau . Nachdem im vergangenen Herbst bereits am Rankweiler Bahnhof die ersten VMOBIL Radboxen aufgestellt wurden, startete kürzlich auch der Bahnhof in Lustenau mit dem Pilotprojekt „VMOBIL Mobilitätsknoten“.

Seit Mitte Februar sorgen am Lustenauer Bahnhof neben den 416 überdachten Fahrradparkplätzen insgesamt 60 neue Radboxen dafür, dass Fahrradfahrer ihre wertvollen Fahrräder zuverlässig und komfortabel vor Diebstahl und Wettereinflüssen schützen können. 42 der neuen Fahrradgaragen befinden sich beim Eingang Bahngasse und 18 Radboxen am Vorplatz beim Haupteingang. Jede ebenerdige Box verfügt über Lademöglichkeiten für E-Bikes und zudem sind alle Boxen beleuchtet, sobald die Türe aufgeht.

Die neuen Boxen sollen „Hotelzimmer für Räder“ sein – damit werben Land, ÖBB und Verkehrsverbund. Die VMOBIL Radboxen sind dabei aus hochwertigem, feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl hergestellt und mit einem elektronischen Schließsystem versehen. Reservieren lassen sie sich für einen Zeitraum zwischen einem Tag und einem Jahr – Voraussetzung ist eine einmalige Registrierung. „Die Menschen können somit auch in Lustenau ohne längere Wartezeiten und Wege vollkommen flexibel das Verkehrsmittel wählen, das gerade am besten zu ihren Bedürfnissen passt und dabei nahtlos von Tür-zu-Tür gelangen“, freut sich auch Landesrat Johannes Rauch über die neue Mobilitätsdrehscheibe am Lustenauer Bahnhof.

Für Besorgungen, die sich leichter mit einem Auto meistern lassen, ohne dass man ein eigenes Fahrzeug braucht, steht seit dem vergangenen Winter auch ein Carsharing-Auto am Lustenauer Bahnhof beim Parkplatz Hagstraße bereit. Lustenau ist damit gemeinsam mit Rankweil und Hohenems Pilotgemeinde in Vorarlberg mit einer VMOBIL-Station am Bahnhof. Fahrrad, Bus und Bahn und Carsharing noch besser miteinander zu verzahnen, ist das landesweite Ziel, das auch in Lustenau konsequent verfolgt wird und mit der Inbetriebnahme der neuen Radboxen auch umgesetzt werden konnte. MIMA