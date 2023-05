Lustenauer Austria fixiert vorzeitigen Klassenerhalt

Die Sticker kassieren gegen Ried zwar spät den 2:2-Ausgleich, dürfen sich aber trotzdem über den vorzeitigen und souveränen Klassenerhalt freuen.

Kopfballtreffer von Grujicic

Fünf Minuten nach Wiederbeginn gelang dem Team aus dem Innviertel der Ausgleich. Auch hier war es ein Kopfballtreffer, Plavotic verwertete ebenfalls nach einem Corner zum 1:1. Die Partie wurde nun offener geführt und so kamen beide Mannschaften zu mehr Aktionen in der gegnerischen Hälfte.

Führung durch Fridrikas

Minute 73 war angebrochen, da sollten die Gastgeber zum zweiten Mal an diesem Abend in Front gehen. Und dies geschah in sehenswerter Manier: Diaby bediente auf der linken Seite Fridrikas, dieser tanzte sich durch die Abwehrreihe und schlenzte die Kugel ins lange Eck - 2:1.

Später Ausgleich

Für den Schlusspunkt sollten allerdings die Rieder sorgen, Diomande traf per Distanzschuss zum 2:2-Endstand. Mit diesem Zähler fixieren die Lustenauer vorzeitig den Klassenerhalt, Ried rückte durch diesen Punktgewinn wieder an Altach heran. Zudem bleibt die Mader-Elf in der Qualifikations-Gruppe an der Tabellenspitze, drei Zähler beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Wolfsberg.