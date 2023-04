Lustenau wieder Derby-Sieger - Hartberg siegte in Ried

Austria Lustenau hat in der Fußball-Bundesliga auch das dritte Ländle-Derby der Saison gewonnen. Mit dem 1:0-Heimsieg über Altach behauptete der Aufsteiger am Samstag die Führung in der Qualifikationsgruppe (19 Punkte). Zwei Punkte dahinter rangiert die WSG Tirol, die bereits am Freitag den WAC (13) 4:0 abfertigte. Hartberg (12) siegte 3:1 in Ried und ist damit dem Tabellen-Ende entflohen. Dem Letzten Ried (9) fehlen zwei Punkte auf das rettende Ufer namens Altach.

Am Sonntag wird die 2. von 10 Runden in der Meistergruppe ausgetragen. Sturm Graz gastiert in einer Neuauflage des Cup-Halbfinales beim LASK, Salzburg empfängt die Wiener Austria, Rapid die Klagenfurter Austria.