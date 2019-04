Lustenau gewinnt dank Ronivaldo-Hattrick in Lafnitz

Die Lustenauer gewinnen dank eines Hattricks von Ronivaldo in Lafnitz mit 3:2.

In der 23. Runde der 2.Liga ging die Reise für Austria Lustenau in die Steiermark zum Auswärtsspiel in Lafnitz.

Die Gastgeber waren in den ersten 45 Minuten die bessere Mannschaft und gingen verdient durch Tieber in Front (37.). Mit der 1:0-Führung für die Steirer ging es dann in die Kabinen, in der Austria-Coach Gernot Plassnegger wohl die richtigen Worte gefunden haben muss.